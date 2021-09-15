Шахтер пропустил второй гол от Шерифа: видео
15 сентября 2021 , 21:38Читати новину українською
Источник:24 канал
Шахтер в матче Лиги чемпионов пропустил дважды от молдавского Шерифа. Второй гол "горняки" пропустили после перерыва.
В первом тайме Шериф забил гол в ворота Шахтера после удара Адама Траоре. Тогда результативный пас отдал Кристиано.
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Во втором тайме все тот же Кристиано еще раз ассистировал. И снова он навесил с фланга. Только на этот раз мяч в ворота Пятова отправил Янсане, опередивший Матвиенко.
Видео второго гола в ворота Шахтера