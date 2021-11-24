Интер U-19 – Шахтер U-19 1:0

Гол: Пескетола, 4

К слову Борьба за выход в плей-офф еврокубков: Шахтер сыграет решающий матч против Интера – прогноз

Все решилось еще на старте матча. На 4-й минуте первая же атака хозяев поля получилась результативной. Фаббиан на правом фланге атаки легко разобрался с защитником и сделал передачу в штрафную на Пескетолу, который оказался совсем один без опеки.

Примерно к середине тайма итальянцы имели заметное игровое преимущество и могли забить еще. Но с двумя ударами того же Пескетолы дважды справился Пузанков, а Абьюзо пробил неточно.

У Шахтера до перерыва тоже было три неплохих момента для взятия ворот. Так, на 23-й минуте Гончарук нанес удар с линии штрафной и голкипер Интера Ровида перевел мяч на угловой. Затем Бако на 32-й минуте направил мяч чуть выше ворот. И на 35-й минуте после розыгрыша штрафного Гулько головой пробил рядом со штангой.

Во втором тайме моментов было немного. У "горняков" снова Бако на 54-й минуте пробил выше ворот. А на 63-й минуте после розыгрыша углового Кортиновис нанес удар головой, и мяч попал в перекладину.

Юноши Интера набрали 13 очков и вернулись на первое место в группе D Юношеской лиги УЕФА. В заключительном туре они разыграют в очном поединке с Реалом судьбу первого места.

А Шахтер выше третьей строчки подняться уже не сможет. Но и ниже не опустится. Последний матч против Шерифа уже не будет иметь турнирного значения.

Интер U-19 – Шахтер U-19 выдеоогляд