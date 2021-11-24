Інтер U-19 – Шахтар U-19 1:0

Гол: Пескетола, 4

До слова Боротьба за вихід у плей-офф єврокубків: Шахтар зіграє вирішальний матч проти Інтера – прогноз

Все вирышилося ще на старті матчу. На 4-й хвилині перша ж атака господарів поля вийшла результативною. Фаббіан на правому фланзі атаці легко розібрався із захисником і зробив передачу до штрафного майданчика на Пескетолу, який опинився зовсім один без опіки.

Приблизно до середини тайму італійці мали помітну ігрову перевагу та могли забити ще. Але з двома ударами того ж Пескетоли двічі впорався Пузанков, а Аб'юзо пробив неточно.

У Шахтаря до перерви теж було три непогані моменти для взяття воріт. Так, на 23-й хвилині Гончарук завдав удару з лінії штрафного майданчика і голкіпер Інтера Ровіда перевів м'яч на кутовий. Потім Бако на 32-й хвилині направив м'яч трохи вище за ворота. І на 35-й хвилині після розіграшу штрафного Гулько головою пробив поряд зі штангою.

У другому таймі моментів було небагато. У "гірників" знову Бако на 54-й хвилині пробив вище воріт. А на 63-й хвилині після розіграшу кутового Кортіновіс завдав удару головою і м'яч влучив у перекладину.

Юнаки Інтера набрали 13 очок та повернулися на перше місце у Групі D Юнацької ліги УЄФА. У заключному турі вони розіграють у очному поєдинку з Реалом долю першого місця.

А Шахтар вище за третій рядок піднятися вже не зможе. Але й нижче не опуститься. Останній матч проти Шерифа вже не матиме турнірного значення.

Інтер U-19 – Шахтар U-19 відеоогляд