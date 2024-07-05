Пятый сезон подряд официальным спортивным партнером дончан выступает Puma. Этот спортивный бренд производит эксклюзивный дизайн для Шахтера с 2020 года.

Читайте также Летние трансферы: Жирона заинтересовалась двумя игроками из УПЛ

Классика и патриотическая новинка

Домашняя и выездная формы выполнены в традиционных цветах клуба. А вот третий комплект впервые в истории "горняков" сделан в национальных цветах.

Для презентации дончане сняли щемящий видеоролик. В нем они сделали акцент на своих фанатах, которые всегда остаются верными команде и разделяют с клубом как победы, так и тяжелые моменты,

Любовь к своему клубу начинается с детства, когда ты впервые идешь на матч с родителями и получаешь эмоции, которые сохраняются и вне футбольных трибун всю жизнь,

– говорится в сообщении Шахтера.

Смотрите видео с презентацией формы Шахтера

Отмечается, что приобрести обновленную форму Шахтера можно с 5 июля в магазине "горняков" shop.shakhtar.com, в сети фирменных магазинов Puma и на официальном сайте ua.puma.com, а также в магазинах официальных партнеров Puma – Мегаспорт и Интерспорт.

Напомним, что первый официальный матч в обновленной форме действующий чемпион УПЛ должен провести уже в начале августа. В первом туре чемпионата Украины "горняки" сыграют с Ворсклой.