Шахтер представил звездного новичка Давида Нереса: первые фото и видео

Донецкий Шахтер наконец-то представил Давида Нереса. Бразильский футболист перешел в украинский клуб из нидерландского Аякса.

Звездное усиление Шахтера

О переходе Нереса в Шахтер стало известно еще 14 января. В это время амстердамский клуб сообщил, что продал бразильца в Шахтер.

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Теперь же трансфер Нереса подтвердили и "горняки". Сообщается, что бразилец подписал контракт с клубом до 31 декабря 2026 года.

Смотрите видео представления Нереса

Портал Transfermarkt оценил стоимость перехода в 12 миллионов евро.

Что известно о Нересе