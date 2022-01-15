Шахтер представил звездного новичка Давида Нереса: первые фото и видео

15 января 2022 , 17:14
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Источник:

пресс-служба Шахтера

Донецкий Шахтер наконец-то представил Давида Нереса. Бразильский футболист перешел в украинский клуб из нидерландского Аякса.

Звездное усиление Шахтера

О переходе Нереса в Шахтер стало известно еще 14 января. В это время амстердамский клуб сообщил, что продал бразильца в Шахтер.

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Теперь же трансфер Нереса подтвердили и "горняки". Сообщается, что бразилец подписал контракт с клубом до 31 декабря 2026 года.

Смотрите видео представления Нереса

Портал Transfermarkt оценил стоимость перехода в 12 миллионов евро.

Что известно о Нересе

  • Футболист – воспитанник бразильского Сан-Паулу. В январе 2017 года Нерес перешел в Аякс.
  • В течение 5 лет Нерес отыграл за амстердамцев 180 матчей, забил 47 мячей и совершил 43 ассиста.
  • Двухкратный чемпион и обладатель Кубка Нидерландов (2019, 2021). Провел 7 поединков и забил 1 гол за сборную Бразилии.
Автор: Михайло Гема