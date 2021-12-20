Шахтер потерял важного специалиста в структуре клуба

Глава селекционного отдела Шахтера Жозе Боту покинул клуб и перешел в ПАОК, где будет работать на должности спортивного директора.

Отмечается, что стороны уже обо всем договорились – Боту подпишет с греческим клубом контракт на 2,5 года, при этом ПАОК заплатит "горнякам" некоторую клаусулу за досрочное расторжение контракта.

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Контракт португальца с Шахтером истекал летом 2022 года, но владельцы ПАОК Гиоргос и Иван Саввидис были очень убедительными, и Боту согласился на переход.

Боту в Шахтере: коротко

Боту возглавлял селекционную службу донецкого клуба с 2018 года, перейдя из португальской Бенфики. Специалист успел поработать в Шахтере с Пауло Фонсекой и Луишем Каштро.

Более полумиллиарда евро – это прибыль Бенфики от игроков, которые за время его пребывания на должности перебрались в португальский клуб по очень низкой цене, а затем были проданы гораздо дороже.