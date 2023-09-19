Негативное начало Лиги чемпионов: Шахтер пропустил от Порту на старте – видео гола

"Драконы" смогли огорчить чемпиона Украины уже на восьмой минуте. Защита "горняков" не успел накрыть вингера Галена, добившего после сейва Потрошителя.

Шахтер проводит свой первый матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Патрика ван Леувена на старте турнира играет номинально дома против прямого конкурента Порту, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – Порту: онлайн-трансляция первого матча "горняков" в Лиге чемпионов 2023/2024

Игра началась с активного прессинга с обеих сторон, команды быстро обменялись желтыми карточками. Впрочем, Порту удалось забить быстрый гол.

На восьмой минуте Эустакио отобрал у Келси в центре поля и через Тареми доставил мяч Франко. Удар Андре парировал Потрошитель, но снаряд улетел прямо в ноги Галено. Поэтому нужно было только поразить пустой угол ворот.

Видео гола Галено: