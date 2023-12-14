Удалось победить сложного соперника: как тренер Порту прокомментировал игру с Шахтером

Порту победил Шахтер со счетом 5:3 и занял в группе второе место. "Горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.

Главный тренер Порта Сержиу Консейсау прокомментировал победу над Шахтером в решающем матче и выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, команде удалось победить сложного соперника, в составе которого много талантливых игроков, обладающих индивидуальным мастерством.

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Что говорит тренер Порту о победе над "горняками"

"Нам необходимо было действовать организованно и с пониманием того, где и как оказывать на соперника давление, чтобы создавать моменты. Мы хорошо провели игру, успешно начав ее и быстро открыв счет, но затем пропустили в ответ.

Нам противостоял сложный соперник, уверенный в своих силах, с хорошими, талантливыми игроками, обладающими индивидуальным мастерством и играющими очень организованно. Только находясь в очень хорошем состоянии, Порту мог добиться победы в этой игре, и нам это удалось.

Наконец, самое главное – это поздравить моих игроков, поскольку мы теперь именно там, где и хотели оказаться – среди 16 лучших команд Европы. Теперь пора отдохнуть, а потом подумать о следующем матче чемпионата, который очень важен для нас", – сказал Консейсау.

Шахтер занял третье место в группе, набрав девять очков. "Горняки" сыграют в плей-офф Лиги Европы-2023/2024. Порту вышел в 1/8 финала со второго места в группе, Барселона стала первой.

Выступления в плей-офф Лиги Европы Шахтер начнет с 1/16 финала. Жеребьевка состоится в понедельник, 18 декабря, матчи этой стадии пройдут 15 и 22 февраля 2024 года.