Шахтер попрощался с бразильцем, отдавшим клубу 10 лет своей карьеры
Источник:ФК Шахтер
Дороги донецкого Шахтера и бразильца Дентиньо разошлись. Атакующий полузащитник отдал клубу 10 долгих лет своей футбольной карьеры.
История Дентиньо в Шахтере завершилась
Донецкий Шахтер расстается с бразильцем Дентиньо. Футболист перестал получать стабильную игровую практику и провел в сезоне-2021/2022 всего 7 матчей, в которых отличился двумя голами.
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Пора "горнякам" попрощаться с 32-летним легионером. Детиньо отдал дончанам 10 лет своей карьеры футболиста. Донецкий клуб поблагодарил игрока за профессионализм, старания, помощь, яркие матчи и важные голы. Шахтер пожелал бразильцу больших побед на футбольном поле и в жизни.
По данным Transfermarkt, его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2021 года. Матч УПЛ против Колоса стал последним в футболке дончан. Напомним, что Шахтер победил клуб из Ковалевки на выезде со счетом 1:3. Участие в этой игре также принял Дентиньо, который провел на поле всего 5 минут.
Карьера Дентиньо в Шахтере
- Дентиньо впервые поставил подпись под соглашением с донецким клубом в июле 2011 года. В 2013 году сроком на год был отдан в аренду в турецкий Бешикташ.
- За 10 лет завоевал с клубом 16 титулов – 6 чемпионств и имеет по 5 побед в Кубке Украины и Суперкубке страны. За это время отыграл в футболке "горняков" 197 матчей, в которых забил 29 голов.