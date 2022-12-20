Прощай, карнавал: Шахтер собирается расторгнуть контракт с последним бразильцем

Донецкий клуб не намерен дальше сотрудничать с защитником Лукасом Тейлором. Бразилец выступает за "горняков" в аренде с ПАОКа.

Последний бразилец Шахтера?

Этим летом донецкий Шахтер существенно ослаб в кадровом плане. из-за войны в Украине большинство легионеров не захотели возвращаться в УПЛ и в одностороннем порядке подписали временные контракты с другими клубами.

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Единственным оставшимся иностранцем был буркиниец Лассина Траоре, тогда как все бразильцы нашли себе новые команды. Впрочем, без представителей этой страны дончане не остались, взяв в аренду у ПАОКа Лукаса Тейлора.

Правый защитник имел достаточно игровой практики, но не смог забронировать статус игрока основы. К его игре было немало вопросов, и он нередко проигрывал конкуренцию Конопле и Бондарю.

Причина – в грузине

Теперь же в СМИ ходят слухи, что Шахтер досрочно прекратит арендный договор с Тейлором и вернет его в ПАОК. Причиной такого хода может стать подписание грузинского правого бека Луки Гочолейшвили из Сабуртало.

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Отметим, что до выступлений за ПАОК у Лукаса Тейлора был опыт игры в УПЛ, отыграв три сезона за Львов и Днепр-1. В футболке Шахтера 27-летний бразилец провел 15 матчей, отличившись одним голом, одним ассистом и удалением.