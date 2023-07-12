Шахтер дожал Тоттенхэм и ФИФА относительно выплат за Соломона, который сбежал от войны

Израильский вингер решил не продлевать контракт с Шахтером и не дал "горнякам" заработать на переходе. Впрочем, клуб нашел общий язык с лондонцами.

Этим летом игрок Шахтера Манор Соломон перешел в Тоттенхэм. Израильтянин оставил донецкий клуб бесплатно благодаря специальному правилу ФИФА.

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Согласно ему из-за войны в Украине любые легионеры по УПЛ и чемпионату России могут приостанавливать действие контракта со своим клубом. Именно так Манор и дотянул до необходимой даты, когда договор с Шахтером подойдет к окончанию (конец 2023 года).

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин грозился судиться со "шпорами", отказавшимися платить "горнякам". Впрочем, похоже, что стороны пришли к согласию.

Британские СМИ сообщают, что Тоттенхэм выплатит определенную компенсацию Шахтеру за Манора Соломона. Источник не указывает сумму. Что интересно, клуб не будет полностью платить украинцам, часть средств выплатит ФИФА.

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Напомним, что 6 августа Шахтеру предстоит провести в Лондоне благотворительный матч против Тоттенхэма. Все вырученные средства по игре пойдут на помощь Украине в войне против России.

История Манора Соломона