Донецкий клуб заинтересовался еще одним футболистом сборной Грузии. К этому вопросу нет. Но есть вопросы к тому, что этот легионер выступает с сербским клубом, который спокойно продолжает играть против российских соперников, а футболисты Црвены Звезды носят на груди название пропагандистской компании и спонсора их клуба "Газпром".

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"Горняки" могут нарваться на хейт фанатов

Ожидается, что Шахтер выложит за Иракли Азарову около 3 миллионов евро.

Не исключено, что деньги за вероятный трансфер своего флангового защитника могут потратить на очередную поездку в Россию, например на матч против Зенита, как это было 4 июля 2023 года. Тогда та встреча закончилась победой сербов 2:1.

Переговоры между Шахтером и Црвеной Звездой уже на финальной стадии и близки к успеху.

Отметим, что на правом фланге обороны Шахтера уже играет грузинский футболист Гиорги Гочолейшвили.

В этой ситуации сербский клуб очень хорошо показывает себя на трансферном рынке. Клуб приобрел Азарову в августе 2022-го за 200 тысяч евро (из батумского Динамо), а продаст в донецкий клуб за целых 3 миллиона евро. По данным Transfermarkt, стоимость Иракли составляет 1,5 миллиона евро

У 21-летнего левого защитника есть действующий контракт с сербами (до 30 июня 2026 года), но он не помешает трансферу в украинский клуб.

Что известно о футболисте из клуба-фаната России