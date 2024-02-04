Шахтер подписал таланта из юношеской сборной Грузии: кто он такой

Лука Лацабидзе сменил Динамо Тбилиси на чемпионат Украины. Таким образом, Шахтер подписал уже третьего грузина за последний год.

Донецкий Шахтер продолжает усиливаться в зимнее межсезонье. Клуб уже потратил по 12 миллионов евро на двух бразильцев – Кевина и Марлона Гомеса.

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Оба являются игроками полузащиты, поэтому теперь дончане решили усилить оборону. "Горняки" на своем официальном сайте объявили о подписании грузина Луки Лацабидзе. Соглашение 19-летнего центрального защитника рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Таким образом, Лука стал уже третьим грузином в составе Шахтера. В защите донетчан также играют Иракли Азаров и Гиорги Гочолейшвили. Лацабидзе является воспитанником Динамо Тбилиси, за молодежную команду которого стабильно играл в прошлом сезоне (22 матча).

В июне 2023-го центрбек дебютировал за основную команду и провел за нее две игры. Кроме того, с 2020 года игрок регулярно вызывается в юношеские сборные Грузии.

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Напомним, что Шахтер ушел на зимнюю паузу четвертым в чемпионате Украины, отставая от лидеров Кривбасса и Днепра-1 на три балла. Однако у команды еще есть матчи в запасе, поэтому по потерянным баллам "горняки" идут первыми вместе с Динамо.