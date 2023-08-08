Шахтер подарил чемпионскую медаль и футболку воину ВСУ, прикованному к кровати из-за войны

Донецкий клуб активно помогает защитникам Украины, защищающим нашу землю от оккупантов из России. "Горняки" не обошли вниманием воина из Сумщины, едва не погибшего под Авдеевкой.

Украинский спорт с первых дней войны против России активно помогает ВСУ по борьбе с врагом. Одним из наиболее активных в этом направлении является донецкий Шахтер.

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"Горняки" оплатили операцию и реабилитацию морпеха Михаила Дианова, защищавшего Мариуполь на "Азовстале". Также весной дончане помогли другому защитнику Украины Виталию Шумею.

Воин был командиром зенитно-ракетного комплекса. Он получил тяжелые ранения под Авдеевкой В результате минно-взрывной травмы Виталий потерял возможность говорить, передвигаться и самостоятельно есть.

Шумей до сих пор находится на реабилитации в Барселоне, где ему и делали операцию на средства Шахтера. Теперь же клуб направил защитнику Украины крутые подарки – чемпионскую медаль сезона 2022-2023 и именную футболку.





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Виталий Шумей родился в Сумской области и до травмы в Донецкой области был командиром ЗРК. Боец перенес три операции в Украине и проходил лечение в Днепре, Киеве и Чернигове.

Все это время рядом с Шумеем был его отец Сергей. который помогает в восстановлении прикованному к кровати сыну. После того, как Шахтер узнал историю Виталия, клуб инициировал его перевозку и лечение в Барселоне.