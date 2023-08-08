Український спорт з перших днів війни проти Росії активно допомагає ЗСУ у боротьбі з ворогом. Одним з найбільш активних на цьому напрямку є донецький Шахтар.

До теми Шахтар оплатив реабілітацію в Барселоні для воїна ЗСУ, який зазнав травми голови під Авдіївкою

"Гірники" оплатили операцію та реабілітацію морпіха Михайла Діанова, який захищав Маріуполь на "Азовсталі". Також навесні донеччани допомогли іншому захиснику України Віталію Шумею.

Воїн був командиром зенітно-ракетного комплексу. Він зазнав важких поранень під Авдіївкою В результаті мінно-вибухової травми Віталій втратив можливість говорити, пересуватися та самостійно їсти.

Шумей досі перебуває на реабілітації у Барселоні, де йому і робили операцію за кошти Шахтаря. Тепер же клуб направив захиснику України круті подарунки – чемпіонську медаль сезону 2022-2023 та іменну футболку.





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Віталій Шумей народився на Сумщині і до травми на Донеччині був командиром ЗРК. Боєць переніс три операції в Україні та проходив лікування у Дніпрі, Києві та Чернігові.

Весь цей час поруч із Шумеєм був його батько Сергій. який допомагає у відновленні прикутому до ліжка сину. Після того, як Шахтар дізнався про історію Віталія, клуб ініціював його перевезення та лікування у Барселоні.