Удачный эксперимент перед Фейеноордом: Шахтер громит Минай и продолжает гонку за Днепром-1

Дончане с победы начали вторую часть сезона УПЛ 2022-2023. Подопечные Йовичевича уверенно переиграли аутсайдера, дублем отличился Даниил Сикан.

Минай – Шахтер 1:4

Голы: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сикан, 15, Судаков, 40 (пен), Сикан, 60.

В понедельник, 27 февраля, вернулся после зимней паузы чемпионат Украины, пишет 24 канал. Александрия и Металлист 1925 года выдали настоящий триллер, забив по три гола.

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А во вторник состоялся перенесенный поединок 9-го тура УПЛ, в котором Шахтер играл во Львове против Миная. Для команды Йовичевича это не первый матч сезона, ведь дончане уже дважды играли с Ренном в Лиге Европы и прошли его.

Матвиенко повернули на левый фланг

На поединок против подопечных Шарана "горняки" выставили близкий к основе состав. Йовичевич уже готовится к игре с Фейноордом, где не поможет команде Михайличенко. Именно поэтому в матче с Минаем с первых минут на левом фланге вышел Матвиенко.

Уже на 15-й минуте Николай записал на свой счет ассист. После прострела с фланга Сикан точно пробил по воротам Бандуры. Это был уже второй мяч Шахтера, ведь на восьмой минуте Степаненко удачно запер навес с углового от Судакова.

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Дубль Сикана и легкая победа Шахтера

Немного добавил интриги Трубин, который в середине первого тайма не удержал мяч после дальнего выстрела Воробчака и оказался в воротах. Впрочем, еще до перерыва "горняки" восстановили преимущество в два гола.

Коноплю сбили на входе в штрафную и Судаков без проблем "вынес приговор". Уже во втором тайме добил закарпатцев Сикан, после паса Зубкова точно поразил ближний нижний угол ворот соперника, оформив дубль.

Видеообзор матча Минай – Шахтер:

Эта победа позволила Шахтеру приблизиться к Днепру-1 на расстояние двух очков и теперь у команд равное количество сыгранных поединков. Минай же остается в зоне переходных матчей (13-е место).

. В следующем туре Шахтер будет противостоять Металлисту 1925 года, тогда как Минай приедет в гости к еще одному борцу за выживание Львова.