Поединок закончился со счётом 2:0. Голами за действующего чемпиона УПЛ отличились Александр Зубков и 17-летний Виктор Цуканов.
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Перспективное начало от новичка
Многие украинские болельщики ждали этого матча, чтобы посмотреть на выступление полузащитника дончан бразильца Кевин, который стал одним из самых дорогих входящих трансферов в истории клуба. Он появился с первых минут на поле в составе "горняков" и уже на 14-й минуте записал свое имя в протокол.
Бразилец поборолся на левом фланге и сделал прострел в штрафную Пюника, где его передачу замкнул Александр Зубков.
Смотрите видео с дебютным результативным действием Кевина
В течение первого тайма было заметно, что бразильцу не хватает сыгранности с командой, но его назойливость и неординарное мышление бросились в глаза. После перерыва Марино Пушич полностью изменил состав, и Кевина болельщики на поле больше не увидели.
Точку же в матче поставил юный Виктор Цуканов, который воспользовался ошибкой игроков Пюника и из-под соперника переправил мяч в сетку ворот.