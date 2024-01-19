Амбиции на первом месте: Шахтер официально отклонил многомиллионное предложение по Судакову

В пятницу, 19 января, донецкий Шахтер объявил об одном из самых дорогих входящих трансферов в своей истории. "Горняки" подписали контракт с бразильским полузащитником Кевином.

21-летний игрок перебрался к "горнякам" из Палмейраса. Он выбрал 37-й игровой номер, а действующее соглашение будет действовать до 31 декабря 2028 года.

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После подписания контракта прошла презентация новичка. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о сумме трансфера, которую заплатил действующий чемпион УПЛ за Кевина, а также сообщил, что "горняки" отказались от большого предложения, поступившего в клуб по продаже лидера команды Георгия Судакова.

Функционер дончан отметил, что существует большая вероятность, что с годами украинский болельщик больше не услышит гимна Лиги чемпионов из-за регресса, который состоялся в УПЛ после начала полномасштабной войны, поэтому "горняки" ведут сейчас такую деятельность на трансферном рынке, чтобы этого не произошло.

Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. Сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможны 3 миллиона бонусами.

О чем это говорит? Что наш президент создает, возможно, сильнейшую команду за всю историю Шахтера. Чтобы нас уважали в Европе, чтобы мы выигрывали европейские трофеи. Мы не опустим руки. И будем делать все, чтобы гимн Лиги чемпионов раздавался на украинских стадионах", – заявил Палкин.

Отметим, что Сергей Палкин не уточнил от какого клуба было предложение по Георгию Судакову. Однако недавно появилась информация, что им активно интересуется лондонский Арсенал, также был инсайд о 40 миллионах, которые предлагал Наполи, но это было несколько раньше. Третьим основным претендентом на украинца является Ювентус.

. В первой половине сезона-2023/2024 Георгий Судаков провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.