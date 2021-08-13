Шахтер отказался продавать футболиста в Тоттенхэм за 20 миллионов евро

Лондонский Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику донецкого Шахтера Додо. Английский клуб уже сделал предложение в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.

Клубы продолжают переговоры. По данным источника, "горняки" готовы расстаться с 22-летним бразильцем, но за более высокую цену.

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Позиция правого защитника Тоттенхэма нуждается в усилении. Сейчас у лондонского клуба на эту позицию есть 28-летний ивуариец Орье и 29-летний ирландец Доерти.

Что известно о Додо в Шахтере