Клуби продовжують переговори. За даними джерела, "гірники" готові розлучитися з 22-річним бразильцем, але за більш високу ціну.
До слова Офіційно: Ромелу Лукаку – гравець Челсі
Позиція правого захисника Тоттенхема потребує підсилення. Зараз у лондонського клубу на цю позицію 28-річний івуарієць Орьє і 29-річний ірландець Доєрті.
Що відомо про Додо в Шахтарі
- Додо приєднався до Шахтаря в 2018 році. Відомий портал Transfermarkt оцінює його в 20 мільйонів євро.
- У нинішньому сезоні 22-річний бразилець взяв участь в п'яти матчах у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею.