Клуби продовжують переговори. За даними джерела, "гірники" готові розлучитися з 22-річним бразильцем, але за більш високу ціну.

До слова Офіційно: Ромелу Лукаку – гравець Челсі

Позиція правого захисника Тоттенхема потребує підсилення. Зараз у лондонського клубу на цю позицію 28-річний івуарієць Орьє і 29-річний ірландець Доєрті.

Що відомо про Додо в Шахтарі