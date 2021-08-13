Клубы продолжают переговоры. По данным источника, "горняки" готовы расстаться с 22-летним бразильцем, но за более высокую цену.
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Позиция правого защитника Тоттенхэма нуждается в усилении. Сейчас у лондонского клуба на эту позицию есть 28-летний ивуариец Орье и 29-летний ирландец Доерти.
Что известно о Додо в Шахтере
- Додо присоединился к Шахтеру в 2018 году. Известный портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, отметившись результативной передачей.