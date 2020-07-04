Донецкий "Шахтер" отправил в аренду футболиста Клима Приходько. Игрок в новом сезоне будет играть за "Мариуполь".

"Мариуполь" официально объявил о том, что клуб арендовал на один год полузащитника "Шахтера" Клима Приходько.

Кстати Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Чех может перейти в клуб МЛС

20-летний Приходько стал 13-м игроком "Мариуполя", арендованным у "Шахтера".

Действующий сезон Приходько провел в полтавской "Ворскле". Клим выступал только за молодежную команду полтавчан.

Биография Приходько: главное

Клим выступает на позиции центрального полузащитника. Он воспитанник академии "Днепра" (до 2015 года) и ДЮФШ "Динамо" имени В. В. Лобановского (2016-17).

За юношескую команду "Динамо" в сезоне 2017/18 провел 12 матчей, забил 1 гол.

В 2018-м году Клим перешел в "Шахтер". За юношескую команду полузащитник сыграл 22 матча в чемпионате Украины и 5 игр в юношеской Лиге УЕФА.

За молодежный состав "Шахтера" Приходько провел 16 матчей и забил 6 голов. За молодежный состав "Ворсклы" Клим сыграл 2 матча и забил 1 гол.