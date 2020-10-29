Донецкий "Шахтер" оправился от коронавируса, который в октябре всколыхнул команду. В донецком клубе больше нет футболистов, которые болеют коронавирусом.

В четверг, 29 октября, "Шахтер" сообщил, что полноценно к тренировочному процессу вернулись защитник Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес.

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Кривцов и Мораес уже работают в общей группе.

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Еще ранее в общую группу вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат.

Кроме того, здоровы Андрей Пятов и Тарас Степаненко, которые первыми сдали положительные тесты на COVID-19.

Всего в "Шахтере" COVID-19 болело 9 футболистов и столько же работников клуба.

Впрочем, перед матчем 8-го тура УПЛ против "Мариуполя" донецкий клуб имеет кадровые проблемы.

Отдельные программы восстановления сейчас у:

Виктора Коваленко

Дентиньо

Фернандо

Евгения Коноплянки

Максима Малышева

Исмаили.

Матч 8-го тура УПЛ "Шахтер" – "Мариуполь" состоится 30 октября на НСК "Олимпийский". Начало в 19:00. Уже 3-го ноября "Шахтер" сыграет против "Боруссии" М в 3-м туре Лиги чемпионов.