"Шахтер" оправился от коронавируса
Донецкий "Шахтер" оправился от коронавируса, который в октябре всколыхнул команду. В донецком клубе больше нет футболистов, которые болеют коронавирусом.
В четверг, 29 октября, "Шахтер" сообщил, что полноценно к тренировочному процессу вернулись защитник Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес.
Кстати: Пятов прокомментировал окончание выступлений за сборную Украины после Евро-2020
Кривцов и Мораес уже работают в общей группе.
Кто из "горняков" выздоровел от коронавируса
Еще ранее в общую группу вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат.
Кроме того, здоровы Андрей Пятов и Тарас Степаненко, которые первыми сдали положительные тесты на COVID-19.
Всего в "Шахтере" COVID-19 болело 9 футболистов и столько же работников клуба.
Впрочем, перед матчем 8-го тура УПЛ против "Мариуполя" донецкий клуб имеет кадровые проблемы.
Отдельные программы восстановления сейчас у:
- Виктора Коваленко
- Дентиньо
- Фернандо
- Евгения Коноплянки
- Максима Малышева
- Исмаили.