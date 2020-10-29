Донецький "Шахтар" оговтався від коронавірусу, який у жовтні сколихнув команду. У донецькому клубі більше немає футболістів, які хворіють на коронавірус.

У четвер, 29 жовтня, "Шахтар" повідомив, що повноцінно до тренувального процесу повернулись захисник Сергій Кривцов і нападник Жуніор Мораес.

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Кривцов і Мораес вже працюють у загальній групі.

Хто з "гірників" одужав від коронавірусу

Ще раніше до загальної групи повернулися Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Микола Матвієнко та Сергій Болбат.

Окрім того, здорові Андрій Пятов і Тарас Степаненко, які першими здали позитивні тести на COVID-19.

Всього у "Шахтарі" на COVID-19 хворіло 9 футболістів і стільки ж працівників клубу.

Втім, перед матчем 8-го туру УПЛ проти "Маріуполя" донецький клуб має кадрові проблеми.

Окремі програми відновлення зараз у:

Віктора Коваленка

Дентіньо

Фернандо

Євгена Коноплянки

Максима Малишева

Ісмаїлі.

Матчу 8-го туру УПЛ "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться 30 жовтня на НСК "Олімпійський". Початок о 19:00. Уже 3-го листопада "Шахтар" зіграє проти "Боруссії" М у 3-у турі Ліги чемпіонів.