"Шахтар" оговтався від коронавірусу
Донецький "Шахтар" оговтався від коронавірусу, який у жовтні сколихнув команду. У донецькому клубі більше немає футболістів, які хворіють на коронавірус.
У четвер, 29 жовтня, "Шахтар" повідомив, що повноцінно до тренувального процесу повернулись захисник Сергій Кривцов і нападник Жуніор Мораес.
До речі: Пятов прокоментував закінчення виступів за збірну України після Євро-2020
Кривцов і Мораес вже працюють у загальній групі.
Хто з "гірників" одужав від коронавірусу
Ще раніше до загальної групи повернулися Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Микола Матвієнко та Сергій Болбат.
Окрім того, здорові Андрій Пятов і Тарас Степаненко, які першими здали позитивні тести на COVID-19.
Всього у "Шахтарі" на COVID-19 хворіло 9 футболістів і стільки ж працівників клубу.
Втім, перед матчем 8-го туру УПЛ проти "Маріуполя" донецький клуб має кадрові проблеми.
Окремі програми відновлення зараз у:
- Віктора Коваленка
- Дентіньо
- Фернандо
- Євгена Коноплянки
- Максима Малишева
- Ісмаїлі.