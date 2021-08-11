Шахтер официально примет Монако в Харькове

Донецкий Шахтер уверенно шагает в Лиге чемпионов. Следующим соперником "горняков" станет французское Монако. Матч состоится в Харькове.

Новая локация матча

Донецкий Шахтер 25 августа сыграет ответный матч против французского Монако в плей-офф Лиге чемпионов. "Горняки" проведут поединок перед харьковской публикой.

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Игра состоится 25 августа в 22:00 по киевскому времени, но не на НСК "Олимпийский" в Киеве, где дончане проводят домашние матчи. Еврокубковый поединок примет ОСК "Металлист" в Харькове. Все из-за того, что на главной арене страны в Киеве состоится концерт в честь Дня Независимости Украины.