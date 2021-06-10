Шахтер официально подписал полузащитника Бенфики за 18 миллионов евро

10 июня 2021 , 08:25
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ФК Бенфика

Португальская Бенфика продала полузащитника Педриньо в Шахтер. "Горняки" выложили за игрока кругленькую сумму.

Первый трансфер Шахтера

Португальский гранд сообщил о трансфере 23-летнего бразильца в Украину. В клубе уже передали информацию о трансфере в комиссию по рынку ценных бумаг Португалии. Ответственность за выплату платежей солидарности лиссабонский клуб взял на себя.

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"Горнякам" этот переход стоил 18 миллионов евро. Теперь Педриньо нужно лишь прилететь в Украину для медицинского обследования и подписания соглашения.

Официально бразильского полузащитника планируют презентовать 14 июня. Футболист станет первым новичком команды после прихода на тренерский мостик итальянского наставника Роберто Де Дзерби.

Что известно о Педриньо

  • Педриньо – правый полузащитник, но также может сыграть на позициях левого хавбека или оттянутого форварда.
  • Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро, а его контракт с португальским клубом был рассчитан до 30 июня 2025 года. Португальцам удалось заработать даже больше.
  • В сезоне-2020/2021 Педриньо провел за лиссабонский клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 4 ассиста. Имеет выступления за бразильскую сборную U-23 – 14 поединков и 3 результативных выстрела.
Автор: Софія Кулай