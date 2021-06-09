Шахтер отказал Арсеналу

Лондонский клуб предлагал за трансфер Манора Соломона кругленькую сумму – около 20 миллионов евро. Футбольный журналист Игорь Цыганик рассказал о сорванном переходе в АПЛ.

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Команда АПЛ, которая заняла в сезоне-2020/2021 восьмое место, была серьезно нацелена на покупку футболиста из Израиля. Но финансовые вкусы "горняков" значительно выше "канониров". В донецком клубе считают, что могут выручить больше денег за продажу футболиста. Шахтер хотел заработать на трансфере не менее 24 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манор уже даже начал поиски жилья в Лондоне. Но окружение футболиста опровергало эту информацию. Якобы судьба футболиста была в руках новоиспеченного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби. Наставник планирует перестроить команду и поднять Шахтер на новый уровень.