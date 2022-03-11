Шахтер обустраивает временное убежище для беженцев на "Арене Львов"

На стадионе "Арена Львов" Шахтер организует временное убежище для беженцев. "Горнякам" также помогают Бенфика и Легия.

Директор по коммуникациям донецкого клуба Юрий Свиридов отметил, что на стадионе во Львове обустраивают приют для беженцев. Там сможет поместиться 2-3 тысяч человек.

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"Мы стараемся быть полезными и организовать приют во Львове, где есть этот большой стадион, который использовался на Евро-2012".

Раньше мы играли здесь в Лиге чемпионов. В сотрудничестве с местными властями мы организовали приют на 2-3 тысячи человек. Если другие клубы захотят принять участие или прислать вещи - то одеяла, матрасы, кровати, подушки были бы очень полезны", – сказал Свиридов.

По словам специалиста, Бенфика должна отправить пять грузовиков с едой, лекарством и одеждой. А польская Легия предложила свой стадион, как центр для сбора помощи. Оттуда все необходимые вещи будут увозить во Львов.

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