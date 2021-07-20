Шахтер с голами новичков уничтожил Оболонь перед стартом УПЛ: видео

Во вторник, 20 июля, Шахтер провел заключительный контрольный матч перед стартом сезона. "Горняки" в контрольном матче разгромили Оболонь из Первой лиги.

Шахтер – Оболонь 5:0

Голы: Педриньо, 8, Соломон, 19, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47

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В первом тайме в составе "горняков" отличились Педриньо, Соломон, Майкон и Траоре, а во второй половине поединка еще один забитый гол записал на свой счет Бондаренко.

Также отметим, что в поединке не участвовали Сергей Кривцов и Марлос, которые ранее работали вне общей группы.

Добавим, что Шахтер стартует в новом сезоне УПЛ матчем против Ингульца уже 24 июля.

Шахтер – Оболонь: видео голов