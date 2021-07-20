Шахтар – Оболонь 5:0
Голи: Педріньо, 8, Соломон, 19, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47
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У першому таймі в складі "гірників" відзначилися Педріньо, Соломон, Майкон і Траоре, а в другій половині поєдинку ще один забитий гол записав на свій рахунок Бондаренко.
Також зазначимо, що в поєдинку не брали участь Сергій Кривцов і Марлос, які раніше працювали поза загальної групи.
Додамо, що Шахтар стартує в новому сезоні УПЛ матчем проти Інгульця вже 24 липня.
Шахтар – Оболонь: відео голів