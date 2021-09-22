Шахтер объявил боевой состав на матч за Суперкубок Украины с Динамо

В среду, 22 сентября, донецкий Шахтер и киевское Динамо разыграют между собой Суперкубок Украины. Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок.

В списке футболистов не оказалось полузащитников Михаила Мудрыка и Георгия Судакова. Также ранее сообщалось, что по индивидуальной программе занимаются Фернандо и Дентиньо.

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Заявка Шахтера на матч с Динамо

Вратари: Шевченко, Пузанко, Пятов.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Педринью.

Нападающие: Траоре, Сикан.

Шахтер – Динамо: перед матчем

В Суперкубке Украины команды играли между собой 13 раз. Пять раз обладателями Кубка становились динамовцы. На две победы меньше у дончан. Еще пять поединков в основное время завершались мировыми.

Последний раз Динамо и Шахтер выходили на одно поле в апреле 2021 года. В той игре УПЛ киевляне минимально обыграли донецкий клуб на выезде (0:1). Единственный гол в том матче забил Карлос Де Пена.

Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо состоится 22 сентября. Стартовый свисток на НСК "Олимпийский" в Киеве прозвучит в 21:00.