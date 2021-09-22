У списку футболістів не виявилося півзахисників Михайла Мудрика і Георгія Судакова. Також раніше повідомлялося, що за індивідуальною програмою займаються Фернандо і Дентінью.

Дивіться також Перший трофей Де Дзербі чи непереможний Луческу: анонс на Суперкубок України Динамо – Шахтар

Заявка Шахтаря на матч з Динамо

Воротарі: Шевченко, Пузанко, Пятов.

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Педрінью.

Нападники: Траоре, Сікан.

Шахтар – Динамо: перед матчем

У Суперкубку України команди грали між собою 13 разів. П'ять разів володарями кубка ставали динамівці. На дві перемоги менше у донеччан. Ще п'ять поєдинків в основний час завершувались мировими.

Востаннє Динамо та Шахтар виходили на одне поле у квітні 2021 року. У тій грі УПЛ кияни мінімально обіграли донецький клуб на виїзді (0:1). Єдиний гол у тому матчі забив Карлос Де Пена.

Матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо відбудеться 22 вересня. Стартовий свисток на НСК "Олімпійський" у Києві пролунає о 21:00.