Шахтер неожиданно предложил новый контракт Марлосу, – СМИ
Источник:Meta-ratings.com.ua
Донецкий Шахтер не хочет расставаться с правым вингером Марлосом. Дончане предложили футболисту подписать новое соглашение.
Марлос может продолжить свои выступления в Украине
По информации издания Марлос не собирается завершать футбольную карьеру. 33-летний атакующий полузащитник может продолжить свои выступления в УПЛ. Донецкий клуб неожиданно предложил бывшему игроку сборной Украины новый контракт.
Кстати Шахтер может стать последним клубом Марлоса: футболист планирует закончить карьеру
- Действующее соглашение футболиста с "горняками" рассчитано до конца 2021 года. Руководство клуба готово продлить соглашение с игроком, который выступает за дончан с 2014 года.
"Горняки" уже сделали предложение Марлосу. Теперь все в руках футболиста, который взял время для размышлений. Переговоры еще продолжаются. Пока неизвестно, будут ли они успешными.Интересно! Еще раньше Марлос подчеркивал, что прощание с Шахтером будет для него очень болезненным. Он не отрицал, что хотел бы продолжать строить свою историю в донецком клубе. Возможно, после завершения сделки Марлос останется уже как болельщик.
Однако теперь такой вариант может быть еще не скоро, если Марлос ударит по рукам с "горняками". Интересно, что Шахтер предложил новое соглашение с измененными условиями. Они будут хуже, чем те, которые прописаны в действующем контракте. Сейчас Марлос, у которого украинский паспорт, входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков донецкого Шахтера.
Выступления Марлоса в Шахтере
- Марлос выступает за клуб из Донецка с 2014 года, перейдя из харьковского Металлиста. С тех пор он не покидал "горняков".
- После перехода футболист почти сразу стал лидером "горняков". С каждым годом Марлос понемногу терял кондиции и место в стартовом составе команды.
- Всего за "горняков" полузащитник сыграл уже 276 матчей, в которых наколотил 73 гола.
- В новом сезоне 2021/2022 вингер сыграл за дончан 15 поединков во всех турнирах, в которых наколотил 2 гола и отдал четыре результативных передачи.