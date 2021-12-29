Шахтер неожиданно покинули почти все скауты: что происходит

В донецком Шахтере происходят серьезные изменения в скаутском отделе. Сейчас у "горняков" почти не осталось представителей среди скаутов.

Андрей Федченко в своем инстаграме сообщил, что покидает Шахтер. В команде он работал 3,5 года. Его новым местом работы должен стать греческий ПАОК, он возглавит соответствующий отдел.

К слову Шахтер потерял важного специалиста в структуре клуба

Также с "горняками" попрощался ведущий скаут Глеб Корниенко, сообщает Tribuna. Он был основателем курсов, которые в Украине проводят занятия по футбольной аналитике и скаутингу.

После ухода Жозе Боту в ПАОК команду покинул и Андрей Котов, отвечавший за бразильское направление клуба. Сейчас в Шахтере почти не осталось представителей скаутского отдела.

Жозе Боту в Шахтере: коротко