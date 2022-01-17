Шахтер не взял Коноплянку на сборы в Турцию: СМИ назвали новый клуб украинца
Источник:Transfermarkt
Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в СК Днепр-1. Стороны уже контактировали по поводу возможного перехода 32-летнего футболиста.
Коноплянка активно ведет переговоры с руководством Днепра-1 и может стать футболистом клуба до закрытия зимнего трансферного окна.
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Сообщается, что один из лучших бомбардиров в истории сборной Украины готов пойти на сокращение зарплаты ради подписания с Днепром-1 долгосрочного контракта.
По данным СМИ, Коноплянка может перейти в Днепр-1 бесплатно. Отмечается, что Шахтер, вероятнее всего, предоставит футболисту статус свободного агента, чтобы не платить ему зарплату за полгода контракта.
Реакция президента Днепра-1
Президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал возможный переход 32-летнего полузащитника Шахтера Евгения Коноплянки в днепровский клуб.
"Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока еще достаточно рано говорить о том, что он может перейти в Днепр-1.
"Хотели бы его видеть в команде? Возможно, раньше – да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но двери в Днепр-1 ни для кого не закрыты. Однако на сегодняшний день мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату", – сказал Береза.
Карьера Коноплянки
- Хавбек провел в текущем сезоне лишь два матча за Шахтер и наиграл суммарно 47 минут. С 17 августа Коноплянка на поле не появлялся.
- Полузащитник стал игроком Шахтера в 2019 году после того, как не сумел закрепиться в немецком Шальке.
- Стоит отметить, что Коноплянка с 2006-го по 2015 год успешно выступал за Днепр, после чего перешел в Севилью.