Шахтер не сможет сыграть на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов: причина

В случае выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер не сможет провести свой домашний матч на НСК "Олимпийский" в столице Украины.

Накануне базовой даты проведения матча (25 августа) на НСК "Олимпийский" в Киеве запланирован концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины.

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Из-за его проведения организация домашнего матча Шахтера в базовую дату, предназначенную УЕФА, становится невозможной.

В случае выхода в следующий раунд квалификации и суммарной победой над Генком, будет ли Шахтер пытаться изменить домашний матч с выездным, согласовав этот вопрос с УЕФА, или перенесет его на другой стадион, станет известно ближе к дате первого поединка.

Шахтер в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде обыграл бельгийский Генк со счетом 2:1. Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 10 августа. Начало встречи – в 20:30.