Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо: деньги пойдут на возобновление стадиона в Ирпене

Донецкий Шахтер сыграет против киевского "Динамо" матч чемпионата Украины. Игра в Украине пройдет без зрителей, но на нее можно будет купить виртуальный билет.

Дерби между Шахтером и Динамо состоится в воскресенье, 16 октября. Игра начнется в 17.00.

Обратите внимание Единственный из Украины: Динамо может получить немалую сумму за участие своего игрока на ЧМ-2022

Сначала "горняки" планировали провести этот матч за пределами Украины. Посреди вариантов рассматривался Лондон. Ведь этот матч мог привлечь дополнительное внимание среди болельщиков к Украине. Но из-за смерти королевы Елизаветы II времени для проведения такого матча оказалось недостаточно. Так что игра состоится во Львове на "Арене Львов".

Но из-за военного положения футбольные матчи в Украине проходят без зрителей на трибунах. Так будет и в матче Шахтер – Динамо в воскресенье, 16 октября.

Шахтер решил организовать благотворительный сбор на матчи против Динамо. Болельщики могут приобрести виртуальный билет стоимостью от 10 гривен и присоединиться к сбору средств на возобновление стадиона "Чемпион" в городе-герое Ирпени.

Виртуальный билет можно приобрести по ссылке.