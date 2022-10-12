Дербі між Шахтарем та Динамо відбудеться в неділю, 16 жовтня. Гра розпочнеться о 17:00.

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Спочатку "гірники" планували провести цей матч за межами України. Серед варіантів розглядався Лондон. Адже цей матч міг привернути додаткову увагу серед вболівальників до України. Але через смерть королеви Єлизавети II часу для проведення такого матчу виявилося недостатньо. Тож гра відбудеться у Львові на "Арені Львів".

Та через воєнний стан, футбольні матчі в Україні відбуваються без глядачів на трибунах. Так буде й у матчі Шахтар – Динамо в неділю, 16 жовтня.

Шахтар вирішив організувати благодійний збір на матчі проти Динамо. Вболівальники можуть придбати віртуальний квиток вартістю від 10 гривень і долучитися до збору коштів на відновлення стадіону "Чемпіон" у місті-герої Ірпені.

Віртуальний квиток можна придбати за посиланням.