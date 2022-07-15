В составе одни украинцы: Йовичевич провел дебютные тренировки во главе Шахтера

Донецкий Шахтер приступил к подготовке к новому сезону. "Горняки" провели первую тренировку под руководством нового тренера Игоря Йовичевича.

Первая тренировка с новым тренером

На тренировочном сборе в нидерландском Роттердаме располагает Игорем Йовичевичем 27 футболистов. Заметим, что чуть ли не впервые, но в составе нет ни одного легионера. За то есть талантливая молодежь, которая уже "дышит в спину" лидерам команды.

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14 июля "горняков" ждали две тренировки. Утром более ознакомительно, а вечером были тактические занятия. Голкиперы тренировались отдельно от команды под руководством тренера вратарей Франциско Галаном.

Первая тренировка Йовичевича в Шахтере: смотрите видео

Тренировочное собрание Шахтера в Нидерландах продлится до 30 июля. Во время подготовки подопечные хорватского специалиста проведут три контрольных спарринга с благотворительной целью в поддержку Украины.

26 июля "горняки" сойдутся на футбольном поле против чемпиона страны Аякса. Сейчас имена двух других соперников неизвестны. По информации издания sittard-geleen.nieuws.nl, донецкий клуб ждет матч против нидерландской Фортуны, который должен состояться 22 июля.

Напомним, 14 июля Шахтер официально представил Игоря Йовичевича в статусе главного тренера команды. Дончане заключили с хорватом контракт на 2 года. Йовичевич стал 35-м тренером в истории клуба.

Сам наставник горд прийти к рулю такого большого клуба. Вместе с ним к "горнякам" пришла часть его тренерского штаба из Днепра-1, который он возглавлял до этого.

Футбольный сезон в Украине должен стартовать 23 августа. В еврокубках Шахтер начинает свой путь по групповому раунду Лиги чемпионов.