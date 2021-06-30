Шахтер нацелился на перспективного бразильского форварда Атлетико

Шахтер готов продолжить свое мощное трансферное окно. На радары "горняков" попал форвард Матеус Баби, выступающий за Атлетико Паранаэнсе.

Бразильский клуб уже отказался продавать Баби в итальянский Дженоа за 10 миллионов евро. Руководство Атлетико Паранаэнсе считает, что 23-летний нападающий стоит минимум 15 миллионов.

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Также бразильские СМИ заявляют об интересе к игроку со стороны португальского Спортинга. Отметим, что 30 процентами прав на игрока владеет агентство Serra Macaense.

Что известно о Матеусе Баби

В 2021 году Матеус Баби провел за Атлетико Паранаэнсе 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отметился одной результативной передачей.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Шахтер уже подписал трех новичков в это летнее межсезонье: Педриньо перешел из Бенфики, Марлон на Украину сменил итальянский Сассуоло, а Траоре присоединился к "горнякам" после Аякса.