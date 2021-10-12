Шахтер может стать последним клубом Марлоса: футболист планирует закончить карьеру

Марлос уже вскоре может повесить бутсы на гвоздь. Футболист планирует завершить спортивную карьеру до конца 2021 года.

Сложное решение Марлоса

Правый вингер Шахтера может повесить бутсы на гвоздь в свои 33 лет. Донецкий Шахтер скорее всего станет последним клубом в футбольной карьере Марлоса.

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Соглашение с "горняками" рассчитано до конца декабря 2021 года. Руководство дончан не выходило на игрока с предложением продления контракта. Ранее предполагалось, что игрок атаки вернется в Бразилию, где еще наденет футболку Сан-Паулу. Руководство бразильского клуба контактировало с Марлосом, чтобы услышать о будущих планах футболиста.

Вернется в Бразилию не через футбольный клуб

Игрок Шахтера дал четко понять, что вернется в Бразилию не с футбольными планами. Марлос хочет наконец провести больше времени с семьей. Футболист серьезно задумывается над тем, чтобы закончить карьеру до конца 2021 года.

Но бразильский клуб имеет большое желание увидеть в своем составе Марлоса. Руководство Сан-Паулу попросило футболиста хорошо подумать. Клуб готов сесть за стол переговоров и предложить бывшему игроку сборной Украины соглашение на несколько сезонов.

Отметим, что еще ранее Марлос впервые заговорил об уходе из Шахтера, который будет очень сложным для футболиста. Бывший игрок сборной Украины даже заявил, что хочет продолжать строить свою историю в донецком клубе. Возможно, после завершения соглашения Марлос останется уже как болельщик.

Карьера Марлоса в Шахтере