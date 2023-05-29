Все зависит от финала самого престижного турнира: как Шахтер может попасть во вторую корзину ЛЧ

Донецкий коллектив может принять более выгодную позицию во время жеребьевки ЛЧ. Судьбу "горняков" рассудит результат финала.

Шахтер имеет реальные шансы попасть во второй кошель во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Украинцам стоит болеть за Интер. 24 Канал.

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Все в чужих руках

В рамках 29-го тура "горняки" разгромили Днепр-1 (3:0) в матче, который завершился массовой дракой. Благодаря чему Шахтер стал чемпионом Украины и смог напрямую выйти в группу ЛЧ (все потому, что Интер и Манчестер Сити уже досрочно выбили себе места на турнире). Донецкий коллектив снова должен надеяться на финалистов, однако на этот раз именно на миланский клуб в противостоянии с "голубыми" в решающей игре самого престижного клубного турнира.

Все потому, что у Шахтера есть возможность попасть во вторую корзину во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Такая позиция позволит "горнякам" избежать ряда сильных оппонентов, таких как: Реал, Арсенал, Боруссия Дортмунд, МЮ и другие.

Если в финале самого престижного турнира победит Интер, то итальянцы попадут в первый кошель (Манчестер Сити, как чемпион Англии уже оказался в первой корзине) и оставят одно вакантное место во второй корзине, которая достанется именно "кротам". Все потому, что донецкий клуб занимал бы самую высокую рейтинговую позицию, если бы попадал в третий корзину, поэтому они и являются первыми претендентами в очереди на вторую корзину.

Напомним, что во время нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "горняки" жеребевались из третьего кошеля, а у соперники им выпали Реал (первый), РБ Лейпциг (второй) и Селтик (четвертый). В предыдущей кампании Шахтер также стартовал с третьей корзины, а компанию в квартете "кротам" составили Реал (первый), Интер (второй) и Шериф (четвертый).

Предварительное распределение команд, уже вышедших в ЛЧ, по корзинам