Срна: Прагнемо знайти певний компроміс

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України ФІФА вирішила запровадити особливе трансферне правило для іноземних гравців з УПЛ, а також чемпіонату РФ. Цим футболістам дозволили призупинити контракти зі своїми клубами до червня 2022 року.

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Потім ФІФА змінила дії правила ще на один рік, тобто до червня 2023 року. Генеральний директор Шахтаря Даріо Срна розкритикував це нововведення.

Нагадаємо, що донецька команда була змушена продати чотирьох футболістів: півзахисників Маркоса Антоніо (Лаціо, 6.5 мільйонів євро), Алана Патріка (Інтернасьонал, 2 мільйони євро), а також форвардів Давіда Нереса (Бенфіка, 15.3 мільйони євро) та Фернандо (Зальцбург, 6 мільйони євро).Деякі з легіонерів залишили клуб на правах оренди.

Позиція "гірників"

Багато людей говорять, що вони підтримують Україну, але не роблять цього. Наприклад, ФІФА, на відміну від УЄФА, не захищає український футбол і його гравців. Ми, як клуби, прагнемо знайти певний компроміс у цій складній ситуації, тому що в іншому випадку ми безплатно втратимо багато гравців, у яких ми інвестували. ФІФА має розуміти, що вона має захистити всіх гравців з України – це їхній обов’язок у цій війні. Ми повинні знайти спосіб знайти компроміс, інакше буде важко і, можливо, доведеться звертатися до суду,

– заявив Срна.

Гендиректор "гірників" наголосив, що ФІФА, запровадивши нове правило, може тільки нашкодити українським клубам.

"Ми будемо боротися за наші клуби, тому що ми хочемо, щоб нас поважали. Ми – найкращий клуб у Східній Європі, і ми будемо боротися за цей імідж і повагу. Інші допомагали нам. Президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить. Якщо вони цього не зроблять, ми звернемося до суду.

Ми будемо командою голодних українських гравців. Зараз час виживати, бути як сім’я і робити щось приємне для наших людей. Ми не розчаруємо ні наших уболівальників, ні Україну. Все, що ми робимо, ми робимо для них", – додав легендарний гравець Шахтаря.

До речі. Через повномасштабне вторгнення Росії чемпіонат України сезону-2021/2022 було достроково закінчено. Команди зіграли лише одне коло турніру.