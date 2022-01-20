Шахтер может не сберечь футболиста-джокера, расстраивавшего Реал в Лиге чемпионов
20 января 2022 , 19:01Читати новину українською
Источник:Sport5
Дороги донецкого Шахтера и Манора Соломона могут разойтись. Футболист не продлил соглашение с "горняками".
Намек на уход из Шахтера
Агент Манора Соломона намекнул на уход из донецкого клуба. Левый вингер отказал "горнякам", которые хотели продлить соглашение с 22-летним футболистом атаки.
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Представитель игрока заявил, что такое развитие событий говорит о предстоящей карьере Соломона. Манор хочет испытать свои силы в английском или испанском чемпионатах.
Манору всего 22 года, впереди у него длинный путь,
– заверил агент Соломона.
Манор не полетел на первый тренировочный сбор дончан, который проходит в Турции. У футболиста небольшие хронические проблемы.
Карьера Соломона в Шахтере
- Манор Соломон выступает за дончан с января 2019 года.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за "оранжево-черных" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
- Вингер помог Шахтеру завершить первую часть сезона на первом месте в таблице УПЛ.