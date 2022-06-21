Взрывная волна оставила свои следы

20 июня оккупанты в очередной раз нанесли удар по городу на черноморском побережье Украины. 14 вражеских ракет вылетели из временно оккупированного Крыма, две из них были сбиты украинским ПВО.

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К сожалению, в результате обстрела погиб один человек. Также потерпели разрушения жилые дома. Взрывная волна была настолько сильной, что нанесла повреждения Музею футбола в Одессе. К счастью, футбольное помещение, где есть тысячи экспонатов, не стало прямой целью захватчиков.

От взрывной волны на стенах музея образовались трещины, разбился памятный светильник в честь матча Барселона – Ювентус. С войной многие футбольные достопримечательности выехали из музея для их сохранения.



Последствия ракетного обстрела / Фото Новости Odesa Live

В самом музее было около 20 тысяч футбольных экспонатов различных клубов мира – формы, мячи, шарфы, фотографии и другие ценные достопримечательности.



Музей футбола повредила взрывная волна / Новости Odesa Live

Как рассказал владелец музея Эммануил Ганев, в 2013 году помещение пережило пожар, теперь музей ждет испытание войной.

В мирное время владелец музея делал местным и гостям Одессы экскурсии по помещению, наполненному историей футбола.

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