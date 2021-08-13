Шахтер – Монако: началась продажа билетов на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер сыграет с Монако в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов. "Горнякам" нужно выбить "монегасков", чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

Где купить билеты на матч Шахтера в Лиге чемпионов

Первый поединок между Монако и Шахтером состоится на поле соперника "горняков" уже 17 августа. Шахтер же примет Монако 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист".

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Поединок на ОСК "Металлист" начнется в 22:00. Приобрести билеты на матч Шахтер – Монако можно:

онлайн на shakhtar.com (с 13 августа);

на сайтах-партнерах клуба (esport.in.ua, kontramarka.ua, karabas.com);

в кассах ОСК "Металлист" (с 19 августа).

Стоимость билетов

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 700 гривен;

VIP (A, B) (без пакета гостеприимства): 1 000 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Sky Box: 5 000 и 6 000 гривен.

В предварительном раунде квалификации Шахтер выбил бельгийский Генк. Зато Монако прошел Спарту Прагу.