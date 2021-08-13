Шахтер – Монако: началась продажа билетов на матч Лиги чемпионов
13 августа 2021 , 17:26Читати новину українською
Источник:пресс-служба Шахтера
Донецкий Шахтер сыграет с Монако в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов. "Горнякам" нужно выбить "монегасков", чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.
Где купить билеты на матч Шахтера в Лиге чемпионов
Первый поединок между Монако и Шахтером состоится на поле соперника "горняков" уже 17 августа. Шахтер же примет Монако 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист".
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Поединок на ОСК "Металлист" начнется в 22:00. Приобрести билеты на матч Шахтер – Монако можно:
- онлайн на shakhtar.com (с 13 августа);
- на сайтах-партнерах клуба (esport.in.ua, kontramarka.ua, karabas.com);
- в кассах ОСК "Металлист" (с 19 августа).
Стоимость билетов
- Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;
- SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 700 гривен;
- VIP (A, B) (без пакета гостеприимства): 1 000 гривен;
- Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;
- Sky Box: 5 000 и 6 000 гривен.