В субботу, 5 декабря, Шахтер на собственном поле будет принимать новичка УПЛ Минай. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Шахтер – Минай: прогноз

Матчи против Шахтера и Динамо всегда особенные для любой украинской команды: проверить себя на фоне грандов – мечта каждого футболиста. Для Миная же такие встречи еще более интригующие, ведь главный тренер клуба Василий Кобин значительную часть игровой карьеры провел в Шахтере, тренируясь у Мирчи Луческу, который сейчас возглавляет Динамо, пишет 24 канал.

Смотрите также Букмекерский тотализатор: правила игры и уникальное предложение от Marathonbet

От киевской команды Минай получил пока что самую неприятную "пощечину" в сезоне (0:4), и есть высокая вероятность "попасть под раздачу" от Шахтера. Вот только сами "горняки" мыслями наверняка будут в Милане, ведь победа над Реалом оставила Шахтеру возможность продолжить борьбу в Лиге чемпионов. На следующей неделе у коллектива Луиша Каштру ожидается пока что главный матч сезона, и тренерский штаб команды точно прибережет кадры на эту битву.

Предсказать состав Шахтера будет не так просто, но пока же пресс-служба клуба обнародовала информацию из "лазарета". Итак, Жуниор Мораес выбыл до конца года, Сергей Кривцов и Давид Хочолава занимаются по индивидуальной программе, а травма Дентиньо оказалась незначительной – бразилец уже в строю.

Какой прогноз дают букмекеры Marathonbet

Букмекеры отдают полное предпочтение гостям из Донецка. Шахтер является абсолютным фаворитом этого противостояния – 1,14. На победу Миная показатель почти в 14 раз раз выше – 15,5. Ничья в этом матче тоже маловероятна – 7,5.

Эксперты считают, что матч завершится "сухой" победой дончан 0:2. Именно на такой результат стоит коэффициент 6,05. На ничью 1:1 – 13,5.

Отдают должное и атакующему звену Шахтера. Специалисты прогнозируют, что нападающие гостей сыграют как можно лучше и смогут в обоих таймах забить голы – 1,66.

Скорее всего, гости первыми размочат счет на табло – 1,16. В то, что первый результативный удар во встрече будет в исполнении подопечных Кобина, не так сильно верят – 5,2. Аналогичные коэффициенты стоят и на последний гол в поединке.

На показатель, что обеим командам все же удастся отличиться в матче, но победу одержат "горняки", – 2,9.