У суботу, 5 грудня, Шахтар на власному полі прийматиме новачка УПЛ Минай. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Шахтар – Минай: прогноз

Матчі проти Шахтаря і Динамо завжди особливі для будь-якої української команди: перевірити себе на тлі грандів – мрія кожного футболіста. Для Миная ж такі зустрічі ще більш інтригуючі, адже головний тренер клубу Василь Кобін значну частину ігрової кар'єри провів у Шахтарі, тренуючись у Мірчі Луческу, який нині очолює Динамо, пише 24 канал.

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Від київської команди Минай отримав поки що самого неприємного "ляпаса" в сезоні (0:4), і є висока ймовірність "потрапити під роздачу" від Шахтаря. Ось тільки самі "гірники" думками напевно будуть в Мілані, адже перемога над Реалом залишила Шахтарю можливість продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів. Наступного тижня у колективу Луїша Каштру очікується поки що головний матч сезону, і тренерський штаб команди точно прибереже кадри на цю битву.

Передбачити склад Шахтар» буде не так просто, але поки ж пресслужба клубу оприлюднила інформацію з "лазарету". Отже, Жуніор Мораес вибув до кінця року, Сергій Кривцов і Давід Хочолава займаються за індивідуальною програмою, а травма Дентінью виявилася незначною – бразилець вже в строю.

Який прогноз дають букмекери Marathonbet

Букмекери віддають повну перевагу гостям з Донецька. Шахтар є абсолютним фаворитом цього протистояння – 1,14. На звитягу Миная показник майже у 14 разів разів вищий – 15,5. Нічия у цьому матчі теж малоймовірна – 7,5.

Експерти вважають, що матч завершиться "сухою" перемогою донеччан 0:2. Саме на такий результат стоїть коефіцієнт 6,05. На нічию 1:1 – 13,5.

Віддають належне і атакувальній ланці Шахтаря. Спеціалісти прогнозують, що нападники гостей зіграють якнайкраще та зможу в обох таймах забити голи – 1,66.

Швидше за все гості першими розмочать рахунок на табло – 1,16. У те, що перший результативний удар у зустрічі буде у виконанні підопічних Кобіна не так сильно вірять – 5,2. Аналогічні коефіцієнти стоять і на останній гол у поєдинку.

На показник, що обидвом командам таки вдасться відзначитись у матчі, але перемогу здобудуть "гірники" – 2,9.