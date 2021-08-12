Шахтер – Металлист 1925: где смотреть матч УПЛ
Источник:24 канал
В пятницу, 13 августа, Шахтер сыграет с Металлистом 1925 года в матче-открытии 4 тура УПЛ. Болельщики эту встречу могут посмотреть онлайн и по телевидению.
Шахтер – Металлист 1925: где смотреть
Поединок Шахтер – Металлист 1925 в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.
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Матчу Шахтера с Металлистом 1925 года на телеканале "Футбол 1" будет предшествовать программа "УПЛ Online". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.
Смотреть онлайн матч Шахтер – Металлист 1925 можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц).
- К стартовому матчу четвертого тура УПЛ донецкий Шахтер и харьковский Металлист 1925 подходят с одинаковым количеством набранных очков. В их копилке шесть пунктов, что говорит о двух победах и одном поражении. Но воспринимаются команды все равно по-разному. Подопечные Кривенцова после каждого тура слышат немало комплиментов, большинство из которых мы считаем заслуженными.
- Шахтер же пока тяжело вкатывается в сезон, но даже не в идеальной форме они смогли пройти в квалификации ЛЧ бельгийский Генк. Впереди Монако, однако как правильно сказал Роберто де Дзерби, матч против Металлиста 1925 пока куда важнее. За недооценку харьковчане могут наказать.