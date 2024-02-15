Прозевали стремительную атаку: лучший бомбардир Марселя забил гол Шахтеру – видео

Французский Марсель воспользовался своим шансом в середине второго тайма. Форвард "провансальцев" Обамеянг наказал за ошибки защиту "горняков".

Донецкий Шахтер в дебюте первого тайма имел возможность открыть счет в матче с Марселем. Впрочем, на перерыв команды ушли при ничейном счете, пишет 24 Канал.

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Второй тайм активнее начали гости, которые создали несколько опасных моментов у ворот Ризныка. Однако "горнякам" удавалось отводить угрозу.

На 64-й минуте поединка игроки Марселя достигли своего. Они воспользовались ошибками защитников Шахтера в центре поля и разрезным пасом вывели к воротам Обамеянга. Форвард подтвердил свое бомбардирское реноме, заставив Ризныка доставать мяч из ворот.

Видео гола Обамеянга

Отметим, что победитель поединка Шахтер – Марсель получит путевку в 1/8 финала Лиги Европы.